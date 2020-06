Kirchenrebell Eugen Drewermann wird 80

Predigten auf You-Tube

Eugen Drewermann wurde durch den Widerspruch zur Institution Kirche ein populärer Redner. Statt Predigten hält er nun schon seit fast 30 Jahren Vorträge in vollen Sälen. In Corona-Zeiten predigt er auch via Youtube. Kritische Katholiken schätzen ihn ebenso wie Menschen, für die seine psychologische Deutung der Jesusgeschichte Lebenshilfe ist. Bis heute arbeitet Eugen Drewermann als Therapeut. Er forscht außerdem zu Christentum und Strafverfolgung und hat zahlreiche Bücher über Kirche, Märchen, Theologie und Naturwissenschaften geschrieben. Aktuell schreibt er an drei Bänden zu Theologie und Strafrecht.