Ruhrbischof: Katholische Kirche droht völlig belanglos zu werden

Ruhrbischof Overbeck hat im Ringen um die Zukunft der katholischen Kirche drastische Töne angeschlagen. "Wir sind in einer Krise und stehen an einer Zäsur, die vielleicht noch tiefer geht als die Reformation, am Anfang der Wirkung eines geistlichen und geschichtlichen Tsunamis" , sagte Overbeck am Samstag (25.05.2019) bei einer Tagung in Münster.

Nötig sei jetzt ein "echter Kulturwandel". Wenn Kirche sich den gegenwärtigen Herausforderungen verweigere, drohe sie völlig belanglos zu werden.