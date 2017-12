Antisemitische Hetzer, Gier von Vermietern, "kämpferische Rechthaberei" von Politikern: Kirchenvertreter in Nordrhein-Westfalen appellieren an Weihnachten (24./25.12.2017), Konflikte in der Gesellschaft zu überwinden und zum Frieden zu finden.

Gierige Vermieter "menschenverachtend"

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki beklagte ein " dramatisch " hohes Ausmaß an Obdachlosigkeit in Deutschland. Bundesweit seien 2016 rund 860.000 Menschen " ohne Zuhause in einer geborgenen Atmosphäre " gewesen.

Kölner Kardinal Woelki