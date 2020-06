Bei Ermittlungen in einem neuen bundesweiten Missbrauchsfall sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Die Polizei Münster hat drei Kinder als Opfer identifiziert, teilten die Ermittler am Samstag (06.06.2020) in Münster mit. Sie seien 5, 10 und 12 Jahre alt. Die Taten sollen in der Zeit von November 2018 bis Mai 2020 begangen worden sein.

Der Hauptbeschuldigte ist ein 27-Jähriger aus Münster. Bei den sechs weiteren, gegen die Haftbefehle erlassen wurden, handele es sich um dessen Mutter aus Münster sowie um Männer aus Staufenberg bei Gießen, Hannover, Schorfheide in Brandenburg, Kassel und Köln. Vier Tatverdächtige sind wieder auf freiem Fuß.

Opfer waren 5, 10 und 12 Jahre alt

Vier Männer sollen wechselweise einen 5- und einen 10-jährigen Jungen in einer Gartenlaube in Münster-Kinderhaus über Stunden schwer sexuell missbraucht haben. Die Kinder seien offenbar betäubt worden, so die Ermittler. Bei den Opfern handelt es sich laut den Ermittlern um den 10-jährigen Sohn der Lebensgefährtin des Münsteraners und um den 5-jährigen Sohn des Beschuldigten aus Staufenberg.