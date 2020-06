Missbrauch in Münster: Mutter des Hauptverdächtigen arbeitet in Kita

Fassungslosigkeit in den Gesichtern der Ermittler: Was sie bei der Sichtung kinderpornografischen Materials zu Tage förderten, ist auch für die erfahrenen Beamten nur schwer zu ertragen. Sie hätten in einen Abgrund geschaut, sagte der leitende Ermittler Joachim Poll dem WDR am Samstag (06.06.2020). " Das weckt in einem Wut und Hass für diese Menschen – wenn man sie überhaupt Menschen nennen darf. "

Und am Sonntag wurde ein neues erschreckendes Detail bekannt: Die Mutter des Hauptverdächtigen hat nach WDR-Informationen bis zu ihrer Festnahme als Kita-Erzieherin gearbeitet. Sie soll vom Missbrauch gewusst haben. Ermittelt wird gegen sie nach WDR-Informationen aber nicht im Zusammenhang mit ihrer Kita-Tätigkeit.

Der Hauptbeschuldigte ist ein 27-Jähriger aus Münster. Bei den sechs weiteren, gegen die Haftbefehle erlassen wurden, handele es sich um die 45-jährige Mutter aus Münster sowie um Männer aus Staufenberg bei Gießen, 30 Jahre alt, Hannover, 35, Schorfheide in Brandenburg, 42, Kassel, 43, und Köln, 41. Vier Tatverdächtige sind wieder auf freiem Fuß.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Schwerer sexueller Missbrauch

Drei Kinder identifizierten die Ermittler bisher als Opfer - fünf, zehn und zwölf Jahre alt. Sie wurden in einer Gartenlaube in Münster-Kinderhaus schwer sexuell missbraucht. " Das findet mitten unter uns statt. Jeden Tag mehrfach ", erklärt Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.

In dem Missbrauchsfall wurden nach nur einem dreieinhalbwöchigen Ermittlungsverfahren in den vergangenen Tagen elf Tatverdächtige festgenommen. Die Taten sollen in der Zeit von November 2018 bis Mai 2020 begangen worden sein.