Kindesmissbrauch in Münster: Was wir wissen

Es seien Bilder, die "selbst erfahrene Kriminalbeamte an die Grenzen des menschlich Erträglichen" brächten - "und weit darüber hinaus" . Worte des Münsteraner Polizeipräsidenten Rainer Furth in einer ersten Pressekonferenz am 6. Juni 2020. Gemeint sind Bilder und Videos von vier erwachsenen Männern, die stundenlang und abwechselnd einen fünfjährigen und einen zehnjährigen Jungen vergewaltigen.

Mit dem Fall von schwerem sexuellen Missbrauch ausgehend von Münster hat NRW nach Lügde und Bergisch Gladbach den dritten dramatischen Skandal dieser Art in nur eineinhalb Jahren. Zentraler Tatort ist offenbar eine Gartenlaube in einer Münsteraner Kleingartenanlage. Furth geht davon aus, dass bisher nur "die Spitze des Eisberges" entdeckt sei.

In der Gartenlaube fand die Polizei unter anderem einen Schrank mit sieben Servern, die Ermittler sprechen derzeit von "mehreren hundert" Datensätzen mit einem Speichervolumen von mehr als 500 Terabyte. Die Aufnahmen seien "hochprofessionell" verschlüsselt.

Mutter des Tatverdächtigen war Mitwisserin

Bislang seien elf Personen festgenommen worden, sieben befänden sich in Untersuchungshaft - darunter auch die Mutter des Hauptbeschuldigten Adrian V. aus Münster. Die Beschuldigten seien zwischen 27 und 45 Jahren und lebten in Münster, Staufenberg bei Gießen, Hannover, Schorfheide in Brandenburg, Kassel und Köln.