Mutter und Sohn aus Lippe kehren aus der Illegalität zurück

Unterstützer der Mutter äußerten sich jedoch kritisch zum Vorgehen der Staatsanwaltschaft. So sei beispielsweise eine Hausdurchsuchung beim Vater unterblieben, bei der mögliche Beweise hätten gesichert werden können. Auch seien DNA-Spuren, die am Körper des Jungen vor dreieinhalb Jahren gesichert worden waren, nie ausgewertet worden und mittlerweile vernichtet.

Die Staatsanwaltschaft Detmold hat sich auf Anfrage des WDR bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auch der Kindesvater ließ schriftliche Anfragen des WDR unbeantwortet.

Rückkehr der Mutter mit Auflagen

Seit Anfang November wohnen Mutter und Sohn wieder in ihrer alten Wohnung in einem kleinen Ort in Lippe. Das OLG Hamm hat der 41-Jährigen jedoch Auflagen gemacht. Sie muss für die Behörden dort erreichbar sein, ihr Sohn muss wieder zur Schule und beide müssen sich dem weiteren Verfahren stellen.

Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Jungen steht noch aus. Das zuständige Familiengericht am Amtsgericht Detmold hat ein familienpsychologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Bis Ende Februar 2023 soll es vorliegen. Erst dann wird ein Gerichtstermin zur Entscheidung in dem Streit um das Sorgerecht anberaumt.

