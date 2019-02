NRW -Gesundheits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann will sich am Sonntag (10.02.2019) in Bielefeld ein Bild von der Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes in Bethel machen. Bei seinem Besuch will er mit betroffenen Familien und Mitarbeitern des Hospiz sprechen.

Geplant ist außerdem, dass der Minister gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen weiße Luftballons mit grünen Bändern steigen lässt. Das grüne Band ist das Symbol des Kinderhospiztages und kann heute als Zeichen der Solidarität getragen werden.