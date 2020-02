Zehnjähriges Mädchen in Menden im Sauerland vermisst

Hunderte Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr suchen am Sonntag (02.02.2020) im sauerländischen Menden weiter nach einem vermissten zehnjährigen Mädchen. Die Polizei könne aufgrund von Zeugenangaben nicht ganz ausschließen, dass das Mädchen in die Hönne gefallen ist. Auch die eingesetzten Spürhunde schlugen am Fluss an.

Die Zehnjährige ist seit Samstag verschwunden. Das Kind war gestern in einem kurzen unbeobachteten Moment aus der Wohnung geschlüpft. Die Beamten wurden am Morgen auch durch Freiwillige bei der Suche unterstützt. Die Polizei bedankt ausdrücklich dafür, bittet aber auch, die Suche nun der Polizei zu überlassen.