Der Freizeitartikel-Hersteller Kettler aus Ense ist so gut wie verkauft. Das haben Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall am Freitag (22.06.2018) bekannt gegeben. Ein Investor, der namentlich noch nicht genannt wird, will Kettler übernehmen. Es fehlt allerdings noch die Unterschrift der Heinz-Kettler-Stiftung. Ihr gehören unter anderem Kettler-Gebäude.

Verhandlungen laufen noch

Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern: Die Bezirksregierung prüft gerade, ob die Heinz-Kettler-Stiftung - wie im Kaufvertrag vorgesehen - mit ihrem Geld den Investor unterstützen darf. Generell sei man bereit, so heute ein Sprecher der Stiftung, man wolle schließlich auch, dass es bei Kettler in Werl und Ense weitergeht.

Alfons Eilers von der IG Metall erklärt: "Weil es dort noch Prüfungsauträge gibt, die die Stiftung vornehmen muss. Da geht´s um Wertigkeiten von Gebäuden und Immobilien und Markenrechten und so weiter. Und das wird jetzt von den Juristen in den nächsten Tagen geprüft und wir gehen davon aus, dass wir dann im Laufe der Woche zusammenkommen, um dann ein Ergebnis zu finden."

Kettler 2015 insolvent

Weit über die deutschen Grenzen hinaus ist der Name der Familie Kettler nicht nur mit dem Kett-Car verbunden. Erfolgreiche Sportgeräte, Gartenmöbel und Freizeitartikel sorgten in den besten Zeiten für 2.000 Menschen für Arbeit. Jetzt sind es noch 730.

Kettler rutschte 2015 in die Insolvenz und kam vergangenes Jahr wieder auf die Beine. Seither suchte die Firma Kooperationspartner oder einen Investor.