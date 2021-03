Flugzeugwrack in Südlohn wird nicht geborgen

Als Kompromiss schlug der Richter vor, dass am Abschussort eine Gedenktafel in Erinnerung an den Luftkampf im Zweiten Weltkrieg errichtet werden soll. Darauf solle auch an das Schicksal des getöteten Bordfunkers erinnert werden. Kläger Uwe Benkel erklärte sich einverstanden. Der Rechtsstreit ist damit erledigt.

Gedenken an Bordfunker

Schon jetzt erinnert ein Steinkreuz an den Funker

Schon jetzt gibt es ein steinernes Kreuz mit dem Namen des Toten in der Nähe der Absturzstelle. Der Heimatverein Südlohn hat in seinem Heimathaus die Geschichte der abgestürzten Messerschmitt anhand von Zeitzeugenaussagen rekonstruiert. Und er erinnert auch mit Fotos an den aus Berlin gebürtigen Bordfunker Albrecht Risop.

Stand: 18.03.2021, 15:59