Eine Hauptrohrleitung in Kreuztal Kläranlage ist schon wieder geborsten. Erst am Donnerstagmittag (04.10.2018) war ein defektes Rohrteil durch ein neues ersetzt worden - und an dieser Stelle ist die Leitung jetzt dicht. Als sie dann unter Wasserdruck gesetzt wurde, platzte die Leitung an einer anderen Stelle. Das neue Leck muss nun erst einmal gefunden werden.

7.000 Einwohner in den Ortsteile Littfeld, Krombach, Eichen und Burgholdinghauusen bleiben ohne Trinkwasser aus dem eigenen Hahn - wie schon seit Dienstag.

Mehrere Reparaturversuche

Ursprüngliches Leck wieder dicht

Zunächst hatte der Wasserverband Siegen-Wittgenstein versucht, das kaputte Rohr zu flicken. Dafür war in aller Eile in den Niederlanden eine Rohrschelle geschweißt und nach Kreuztal gebracht worden, eine zweite Schelle aus Solingen. Doch die Reparaturversuche scheiterten. Schließlich wurde das Rohrstück dann doch komplett erneuert. Aber offenbar gibt es noch andere marode Abschnitte der Leitung.



Die Feuerwehr hat vier Zapfstellen eingerichtet, an denen es rund um die Uhr Trinkwasser und Brauchwasser gibt. Auch mobile Toiletten sind aufgestellt worden. In einer Turnhalle können die Anwohner duschen.

Kindergärten und Schulen bleiben geschlossen

Trinkwasserlieferung mit Tankwagen

Die Schulen und Kindergärten in den betroffenen Ortsteilen bleiben geschlossen. Die Stadt hat Notgruppen eingerichtet für Eltern, die so schnell keine Betreuung für ihre Kinder finden.



Die wasserintensive Produktion der Krombacher Brauerei ist vorerst nicht beeinträchtigt. In einer schriftlichen Stellungnahme verweist die Brauerei auf ihre eigenen Quellen. "Für die Reinigung und Spülung sind allerdings auch wir auf die öffentliche Wasserversorgung angewiesen. Hier können wir aber aktuell noch auf unsere Vorräte zurückgreifen."