Kegelbrüder auf Mallorca kommen frei

Erst vor einigen Tagen hatte die spanische Staatsanwaltschaft selbst beantragt, die Beschuldigten aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Gründe für die positive Wende seien laut der Anwältin der Kegelbrüder die bereits hinterlegte Sicherheitszahlung von einer halben Million Euro sowie ein Foto und Aufzeichnungen aus dem Hotel gewesen. Die sollen die Schuld der Inhaftierten in Zweifel ziehen.

Andere Hotelgäste für Brand verantwortlich?

Das besagte Foto habe einer der Kegelbrüder kurz vor dem Ausbruch des Feuers auf einem Balkon des Hotels aufgenommen. Darauf sind zwei weitere Vereinsmitglieder zu erkennen sowie ein junger Mann im Hintergrund, der allerdings nicht zu der Gruppe aus Münster gehören soll.

Der unbekannte Mann steht mit einer Zigarette in der Hand auf dem Balkon des Hotelzimmers, das sich unmittelbar über der Terrasse des in Brand geratenen Restaurants "Why not Mallorca" befindet. Laut einem Gutachten der Guardia Civil soll eine brennende Zigarette das Feuer auf dem Schilfdach des Lokals entfacht haben. Auch Videoaufnahmen lenken nun den Verdacht offenbar auf diesen Mann und seinen Zimmerkollegen.

Fünf Kegelbrüder bereits seit Juni aus Haft entlassen

Vier der zu Beginn 13 inhaftierten Männer sind bereits Anfang Juni auf Kaution freigekommen. Ein weiterer Beschuldigter konnte beweisen, dass er zum Tatzeitpunkt unter der Dusche stand und somit nicht für das Feuer verantwortlich ist.

Video starten, abbrechen mit Escape Staatsanwaltschaft beantragt die Freilassung der Kegelbrüder Lokalzeit Münsterland. . 24:42 Min. . Verfügbar bis 13.07.2023. WDR. Von Rolf Heutmann.