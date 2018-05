Aufwendige Spurensuche im Fall "Katrice" nach fast 37 Jahren

Rund fünf Wochen soll Erdreich abgetragen und untersucht werden. Neue Hinweise und das Aufarbeiten der alten Informationen hätten die Ermittler auf das Flussufer in der Nähe von Paderborn gebracht.

Kind verschwand im Jahr 1981

So könnte Katrice Lee heute aussehen

Katrice ist die Tochter eines britischen Soldaten, der in Paderborn Schloß-Neuhaus stationiert war. Während die Mutter am 28. November 1981 in einem Militärgeschäft einkaufen war und der Vater im Auto wartete, verschwand Katrice. Es war ihr Geburtstag: Sie wurde an diesem Tag zwei Jahre alt.



Die Polizei hält es für möglich, dass Katrice noch lebt und einen anderen Namen führt. Womöglich weiß sie nichts von ihrem Schicksal. Ebenso sei es aber denkbar, so die Polizei, dass das Kind im Fluss ertrunken ist.

Zeuge hat sich nach Jahrzehnten gemeldet

Dieser Mann soll bei Katrice gewesen sein

Obwohl nie eine Leiche gefunden worden ist, schließen die Ermittler auch einen Mord nicht aus. Obwohl der Fall bereits Jahrzehnte zurückliegt, hofft die britische Militärpolizei immer noch, ihn aufklären zu können.



Im Jahr 2017 veröffentlichte die Polizei ein altes Phantombild unter anderem in Fernsehsendungen wie "Aktenzeichen XY". Daraufhin meldete sich ein Zeuge, der den Mann mit einem Kind in der Nähe des Flußufers gesehen hatte. Er soll mit einem grünen Fahrzeug unterwegs gewesen sein.



Die Polizei erhält immer wieder neue Hinweise zu dem Fall, den sie mehrfach aufgerollt hatte - bisher ohne Erfolg.