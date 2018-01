Die Wettbewerbssituation habe sich etwas verbessert, teilte das Bundeskartellamt am Dienstag (09.01.2018) in Bonn mit. Denn das DMK in Everswinkel (Kreis Warendorf) und seine 22 anderen deutschen Standorte schließen nach Angaben des Kartellamtes inzwischen auch einjährige Verträge mit den Bauern ab.

Zuvor mussten sich die Bauern mindestens zwei Jahre an die Großmolkerei binden. 2016 hatte das Kartellamt das Musterverfahren gegen die größte deutsche Molkerei aufgenommen. Es sah die Kündigungsfristen und Laufzeiten in der gesamten Branche als Wettbewerbshemmnis an.

Das Deutsche Milchkontor war im April 2011 aus der Fusion der Humana Milchunion mit Sitz in Everswinkel (Kreis Warendorf) und der Nordmilch GmbH hervorgegangen. Das DMK hat seinen Hauptsitz in Bremen. Es wird von rund 8600 Landwirten mit Milch beliefert und gilt damit als größte deutsche Molkerei.

Stand: 09.01.2018, 14:23