Grevener Karnevalisten: Kneipe als Fernsehstudio

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Karnevalsumzüge im Münsterland erneut aus. Doch wie kann trotzdem etwas närrische Stimmung aufkommen? Mit dieser Frage haben sich die Karnevalisten in Greven in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt. Das Ergebnis wird am Karnevalssamstag online zu sehen sein: „ Tanki’s Nacht “ – die große Grevener Karnevalsshow.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln haben die Grevener Karnevalisten verschiedene Videos produziert. Daraus wollen sie nun eine Show produzieren, die dann am Karnevalssamstag um 20:11 Uhr ins Netz gestellt wird.

Die Show geht Karnevalssamstag online

Für einen Teil der Aufnahmen wurde die Kneipe des Grevener Stadtprinzen Christian Schürhaus alias „Tanki“ kurzerhand zu einem TV-Studio umgebaut. " Alle ziehen an einem Strang. Das ist toll ", so der Stadtprinz. " Zum Glück haben wir einige Mitglieder, die sich mit Bild- und Tontechnik auskennen, um sowas auf die Beine zu stellen. Wir hoffen, dass wir damit etwas Karnevalsstimmung in die Stadt transportieren können. "

Um die Kneipe des Stadtprinzen in ein TV -Studio zu verwandeln, haben sich die Grevener Jecken mächtig ins Zeug gelegt. In der Stadt ist die Begeisterung für das närrische Sonderprojekt groß. Alle Karnevalsvereine, verschiedene Musik- und Tanzgruppen und sogar der Bürgermeister machen mit, unter 2G plus -Bedingungen. " Es ist einfach toll, den Prinzen und viele andere wieder in ihren Kostümen zu sehen ", sagt Guido Lake, Präsident der Karnevalsgesellschaft "Emspünte", die sich federführend um das Projekt kümmert.

„Nach drei Jahren ohne große Karnevalsfeiern ist das etwas Balsam für die Seele." Guido Lake, Präsident der Karnevalsgesellschaft Emspünte

Nun hoffen alle, dass die aufgezeichnete Karnevalsshow auch bei den Grevener Bürgerinnen und Bürgern für Stimmung sorgen wird. " Mitschunkeln vor dem Bildschirm im heimischen Wohnzimmer ist ausdrücklich erlaubt ", sagt Organisator Andreas Holzhausen.

Über dieses Thema berichten wir in der Lokalzeit Münsterland im WDR-Fernsehen am 16.02.2022 ab 19.30 Uhr.