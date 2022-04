WDR: Wie hat sich die Situation in Lwiw seit Ihrer Ankunft verändert, nachdem die russische Armee hat gestern begonnen, die Stadt zu bombardieren?

Am Bahnhof in Lwiw teilt Bruder Jeremias Essen aus

Kapuzinerbruder Jeremias: Sie hat sich sehr verändert. Es ist eine geisterhafte Stille oft zu spüren, wenn ich mit den Leuten am Bahnhof stehe und dort Suppe und Brot austeile. Dann sind die Leute kurz da, holen Sachen ab und gehen dann wieder. Es ist kaum ein Gespräch möglich, und wenn, dann erzählen sie uns wo sie herkommen ganz kurz. Und es ist viel Angst in der Luft, würde ich sagen. Viel Angst auch deshalb weil heute Nacht die große Offensive losgegangen ist, und Luhansk und Donezk voll unter Beschuss stehen und die Leute hier Angst haben, ob und wie schnell die Truppen vorrücken und was dann passiert. Ob dann Bodentruppen kommen und Massaker auch hier anrichten.

WDR: Wie gefährlich ist die Lage gerade vor Ort - verändert sich dadurch Ihre Möglichkeit zu Hilfe?

Bruder Jeremias: So dumm sich das anhört: Im Moment - wenn das so bleibt mit den Raketeneinschlägen und allem was wir hier erleben - ist das nicht gefährlicher als mit dem Flugzeug fliegen, weil die Raketen an einem Ort runterkommen. Man kann sich das nicht mehr wie im zweiten Weltkrieg vorstellen, wo es Flächenbombardements gab. Aber dafür sind dort, wo die Raketen einschlagen, die Schäden wesentlich größer und die Opferzahlen hoch. Wir haben die Arbeit einfach weiter gemacht, trotz der Gefahren, oftmals auch am Bahnhof mit Luftangriffen, weil die Leute einfach da waren und Hilfe brauchten. Die konnten auch nicht fliehen.