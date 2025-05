In dem Werk werden hauptsächlich Güterzüge für die DB Cargo repariert. Weil das Transportunternehmen der Bahn in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, befürchtet man in Paderborn seit Monaten die Schließung.

Laut Bahn derzeit keine Schließung vorgesehen

Rund 500 Mitarbeitende der insgesamt 15 Instandhaltungswerke in Deutschland demonstrieren am Dienstag vor dem Bahntower in Berlin, darunter auch viele Angehörige des Werkes in Paderborn. Denn an diesem Tag findet eine Vorstandssitzung der Bahn statt, bei der unter anderem auch über die Situation der Instandhaltungswerke gesprochen wird.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn sehen für Paderborn die " Planungen eine Werksschließung derzeit nicht vor " und eine solche Entscheidung werde am Dienstag auch nicht getroffen.

Zukunft des Werkes bleibt unsicher

Doch die rund 800 Mitarbeitenden dürfte das nicht beruhigen. In diesem Jahr wurden keine neuen Ausbildungsplätze angeboten, und die aktuellen Auszubildenden werden nicht im Werk in Paderborn übernommen.

Schon seit Monaten setzen sich die Mitarbeitenden für ihr Werk ein – mit Kundgebungen oder in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern. Und zuletzt auch mit einer Online-Petition, die innerhalb weniger Tage mehr als 5000 Menschen unterzeichnet haben und die heute an den Bahnvorstand übergeben werden soll.

Auftraggeberin DB Cargo steckt in Schwierigkeiten