Kalk-Dusche für den Wald im Westmünsterland

Alle paar Minuten steuert Pilot Florian Kirchbaum den großen Kalkhaufen am Waldrand an. Unter dem 840 PS starken Hubschrauber hängt an vier Seilen ein großer Kübel; der wird in wenigen Sekunden mittels Radlader wieder mit Kalk befüllt. Und schon schwebt das Gespann davon. Insgesamt 650 Hektar Wald muss Pilot Kirchbaum kalken. Streifen für Streifen fliegt er seinen Plan ab. Pro Hektar drei Tonnen Kalk.

Kein Regenwurm im Boden

Revierförsterin Andrea Balke: Böden sind stark versauert

Unten am Boden demonstriert Revierförsterin Andrea Balke mit einem Spaten, wie dramatisch die Lage ist: Weil der Boden stark versauert ist, verrotten die Blätter nicht. Kein einziger Regenwurm ist zu sehen. Hier ist es für junge Bäume fast unmöglich, Wurzeln zu schlagen.

Dabei wünscht sich Waldbesitzer Bernd Mensing genau das, dass nach den Stürmen Kyrill und Friederike endlich wieder viele junge widerstandsfähige Bäume nachkommen. Deshalb hat der Milchbauer auch nicht lange gezögert und zugestimmt, als ihm die Kalkung seiner 40 Hektar Wald angeboten wurde.

"Für uns ist das die Chance, dass durch den Kalk wieder ein gesünderes Bodenleben entsteht." Waldbesitzer Bernd Mensing

Fast 4000 Euro kostet ihn die Kalkung. 90 Prozent der Kosten übernimmt allerdings das Land NRW .

In sieben bis acht Jahren hat sich der Kalk zersetzt

Auch Försterin Andrea Balke ist überzeugt, dass sich durch den Kalk ein besseres Bodenmilieu bildet. Die Bäume werden allmählich vitaler und kommen so auch besser mit den Folgen des Klimawandels zurecht. Allerdings braucht es sieben bis acht Jahre, bis sich der grobkörnige Magnesium-Kalk komplett im Waldboden zersetzt hat und so die Säuren neutralisiert.