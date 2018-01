Angriff auf Beamte in JVA Iserlohn

Am Donnerstagmorgen (04.01.2018) wollten die zwei Beamten den 17-Jährigen zu seiner Verhandlung am Landgericht Dortmund bringen. Er weigerte sich mitzukommen. Als die Beamten dann nochmal in seine Zelle gingen, um ihm gut zuzureden, schleuderte er ihnen das heiße Wasser entgegen. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt, Joachim Güttler, sagte dem WDR , dass der Angriff für die Beamten völlig überraschend kam. Der Häftling sei bisher überhaupt nicht durch aggressives Verhalten aufgefallen.

Untersuchungshaft wegen schwerer staatsgefährdender Gewalttat

Der junge Mann wurde am Morgen trotz des Vorfalls zum Landgericht Dortmund gebracht. Danach wurde er in ein anderes Jugendgefängnis in Herford verlegt. Er saß wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Untersuchungshaft in Iserlohn. Dazu kommt jetzt noch eine Strafanzeige wegen schwerer Körperverletzung.

Wasser für Angriff mit Tauchsieder erhitzt

Das Wasser hatte der 17-Jährige mit einem Tauchsieder erhitzt. Solche Geräte haben alle Häftlinge auf ihren Zellen, um sich Tee oder Kaffee zu kochen. Und das werde auch so bleiben, sagt Joachim Güttler. Es sei der erste Vorfall dieser Art in Iserlohn - und schließlich könnten viele Alltagsgegenstände missbraucht werden.

In der JVA Iserlohn müsse jetzt erstmal wieder Ruhe einkehren, sagt Joachim Güttler. Der Vorfall hätte viele bewegt, Beamte wie Häftlinge. Konsequenzen für die anderen Häftlinge wird es aber wohl nicht geben.

Stand: 04.01.2018, 16:32