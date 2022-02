Überfall auf Juwelier in Ahaus - Tatverdächtige festgenommen

Zwei Täter hatten den Ladeninhaber, eine Beschäftige sowie einen Zeugen mit Waffen bedroht. Mit ihrer Beute gelang ihnen zunächst die Flucht. Nun sitzen die beiden Männer aus Rotterdam im Alter von 17 und 22 Jahren im Polizeigewahrsam.Die Beute - nach ersten Angaben Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro - wurde sichergestellt

Allerdings hätten die beiden Passanten auch viel riskiert. " Eigentlich warnen wir vor so einem Verhalten ", sagte ein Polizeisprecher.

Wertvollen Schmuck erbeutet

Die Verdächtigen hatten laut Polizei die Tür des Juweliergeschäfts aufgedrückt, als der Inhaber am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr eine Angestellte hereinlassen wollte. Sie hätten mit einem Hammer eine Trennwand eingeschlagen und wertvollen Schmuck aus dem Schaufenster in eine Tüte gepackt.

Die beiden Passanten hätten dies bemerkt und die Tür des Ladens von außen zugehalten. Erst als die mutmaßlichen Räuber mit einer Schusswaffe drohten, hätten sie die Tür freigegeben. Die beiden jungen Männer seien geflohen - verfolgt von den Passanten.

Passanten verfolgten Tatverdächtige

Unterwegs hätten die jungen Männer ihre Beute in einen Mülleimer geworfen. Die Zeugen hätten den Schmuck an sich genommen, die Verfolgung aber fortgesetzt, berichtet die Polizei. Schließlich habe einer der mutmaßlichen Räuber geschossen, aber niemanden getroffen. Seine Waffe war eine Gaspistole.

Die Verfolger überwältigten schließlich den Schützen, entwaffneten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach dem zweiten Mann suchte die Polizei weiter, mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und weiterer Polizisten aus Gronau und Borken. Gegen 11.15 Uhr wurdei er in der Nähe des Ahauser Bahnhofs entdeckt und ebenfalls festgenommen.

Über dieses Thema haben wir in der Lokalzeit Münsterland auf WDR2 am 16.02.2022 um 12.31 Uhr berichtet. Darüber berichten wir auch in der Lokalzeit Münsterland auf WDR2 am 17.02.2022.