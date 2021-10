Erwartungen an Junge Union-Treffen in Münster

Jung und CDU

Er war gerade mal 15, als er in die Junge Union eingetreten ist. Schon ein Jahr später wurde er Mitglied der CDU. So jung und CDU - Wie passt das zusammen? Darauf angesprochen sagt er: " Das ist mein Lieblingsvorurteil ", denn für ihn gibt es zwischen "jung" und "CDU" überhaupt keinen Widerspruch.

" Ich möchte vor allem, dass auch die nächsten Generationen weiter diese extrem vielen Chancen bekommen, die dieser Staat uns jungen Menschen in den letzten Jahren ermöglicht hat. " Und daran habe die CDU einen Riesenanteil, erklärt der Nachwuchspolitiker.

Aktiv in der Kommunalpolitik

Die Junge Union trifft sich zum Deutschlandtag in Münster

Er selbst bezeichnet sich als konservativ, im Sinne von: 'Nicht jedem Trend hinterherlaufen'. Politisch engagiert er sich vor allem in der Kommunalpolitik. Philip ist das jüngste CDU-Ratsmitglied in Ibbenbüren. Hier ist er geboren, und hier will er auch weiter wohnen, obwohl er inzwischen in Lingen Kommunikationsmanagement studiert.

Das Studium nimmt die Hälfte seiner Zeit in Anspruch, die anderen 50 Prozent gehen in die Politik. Kommunalpolitik, das was die Menschen in Ibbenbüren bewegt, das sei sein größtes Steckenpferd.

Abrechnung beim Deutschlandtag

Laschet kommt - Söder nicht

An den Parteitag der Jungen Union in Münster stellt er hohe Erwartungen: Eine Analyse des Wahldebakels - offen, ehrlich, schonungslos und vielleicht auch schmerzhaft. Besonders freut er sich auf den Auftritt von Armin Laschet.

"Wir sind ihm noch die Wertschätzung schuldig für das, was er in den letzten Wochen für uns gemacht hat." Philip Schönfeld

Deutschlandtag-Teilnehmer

Das sei sicher nicht alles immer einfach gewesen, auch menschlich.

Geärgert hat er sich, dass Markus Söder sein Kommen abgesagt hat. Philip Schönfeld hätte ihn gerne am Mikro für sein Verhalten im Wahlkampf zur Rede gestellt: "Diese Zwischentöne, die aus Bayern kamen, waren eine Belastung im Wahlkampf, das hätte ich ihm gerne persönlich gesagt."

Erster Parteitag nach Bundestagswahl

Drei Tage lang, bis Sonntag werden die Mitglieder der Jungen Union bei ihrem Deutschlandtag in der Halle Münsterland diskutieren. Es ist das erste öffentliche Parteitreffen nach der verlorenen Wahl und es wird richtungsweisend sein.

" Wir machen als Junge Union-ler ein klares Angebot an unsere Mutterpartei, indem wir sagen: ‚ wir sind bereit, uns als junge Leute in den Prozess einzubringen ", so Philip Schönfeld. Und er ist bereit, viel dafür zu tun.

Stand: 15.10.2021, 11:32