14-Jähriger stirbt bei Routine-OP in Gütersloh: Urteil gegen Arzt erwartet

Am 20. November 2018 sollte der 14-jährige Kevin Fuhr im St . Elisabeth Hospital in Gütersloh am Meniskus im rechten Knie operiert werden. Doch bei der Einleitung der Narkose erstickte er. Die Schläuche waren am Gerät falsch angeschlossen. Angeklagt ist ein Assistenzarzt.

Auf der Anklagebank sitzt Armen H. Der 47-Jährige hatte die Narkose eingeleitet und dabei offenbar grobe Fehler gemacht. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung vor. Zu Beginn des Prozesses entschuldigte er sich bei den Eltern des verstorbenen Kevin und sprach sein Beileid aus.

Arzt hat Ausbildung noch nicht komplett abgschlossen

Armen H. stammt aus Armenien. Er absolvierte dort sein Medizinstudium und war danach mehrere Jahre als Arzt auf der Intensivstation eines Militärkrankenhauses beschäftigt. 2014 zog er nach Deutschland und arbeitete zunächst als Assistenzarzt im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen.

Seit dem 1. April 2017 ist er im St . Elisabeth Hospital Gütersloh angestellt. Obwohl er seine Ausbildung zum Anästhesisten bislang nicht abgeschlossen hat, führte er in dem Gütersloher Krankenhaus bis zum Unglückstag eigenständig rund 600 Vollnarkosen durch. Mit Wissen und Duldung seiner Vorgesetzten.

Prozess deckt mutmaßliche Organisationsmängel im Krankenhaus auf

Der angeklagte Assistenzarzt sagte aus, von den zuständigen Oberärzten nicht umfassend eingewiesen worden zu sein. So habe er die Alarmmeldungen des Narkosegeräts nicht gekannt. Auch sei ihm nie gesagt worden, dass er einen speziellen Check vor jeder Narkose am Gerät machen muss.