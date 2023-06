Jugendmeisterschaften für Gastro-Berufe: Schwitzen fürs beste Menü

Noch wuseln die sechs Kochkandidaten wild durch durcheinander. Im Warenlager der Berufskollegs in Meschede suchen sie die Zutaten zusammen, die sie für ihr Menü brauchen. Acht Stunden hat der DEHOGA , der deutsche Hotel- und Gaststättenverband, den Köchen Zeit gegeben - für Vorspeise, Zwischen- und Hauptgang sowie ein Dessert.

Ein Jury von Profiköchinnen und -köchen beobachtet die namenlosen Jungköche. Namenlos, weil sie alle nur Nummern tragen - von K1 bis K6- , damit die Jury sie nicht einem bestimmten Restaurant zuordnen kann. K3 etwa heißt im richtigen Leben Ankido Gustin. Er arbeitet in einem Sternerestaurant in Bergisch Gladbach - noch zeigt er keine Anzeichen von Nervosität.

"Filetieren war nicht so perfekt"

Zwei Räume weiter ist eine Station für Hotel- und Restaurantfachleute aufgebaut, die heute ebenfalls gegeneinander antreten. Auf kleinen Tellerchen liegen verschiedenste Lebensmittel. R5, die eigentlich Laura Stahlschmidt heißt, riecht, fühlt und schmeckt - um auch so exotische Früchte wie Khakis zu erkennen.

Für Laura ist es heute die vierte Wettbewerbsstation: "Tranchieren einer Poularde, Filetieren einer Forelle hatte ich schon - das mit dem Filetieren war nicht so perfekt," bemerkt sie selbstkritisch. Die schwierigsten Stationen warten noch: Cocktails mixen - und nachher Tisch eindecken sowie das Servieren der fertigen Menüs.

Ein komplettes Menü

Doch bis dahin dauert es noch etwas. K3, also Ankido Gustin, beginnt mit dem Perlhuhn, aus dem er eine Roulade machen möchte. Die Grundkomponenten für die vier Gänge waren vorgegeben. Perlhuhn, Bachforelle, Grünkern, Pistazien und Himbeeren. Mit einem exakten Plan, der in Minutenschritte untereilt ist, erarbeitet er sich sein Menü. Die ersten Schweißperlen bilden sich unter Kochmütze. "Noch bin ich nicht gestresst, das sieht nur so aus," versichert er. Knochen auslösen, Fleischbrühe aufsetzen, Gräten der Forelle entfernen, die zweite Brühe mit den Fischresten aufsetzen - an den sechs Profi-Arbeitstationen im Berufskolleg Meschede sind alle am Wirbeln. Streng beobachtet von der Jury, der kaum etwas entgeht.

Gastro aus Leidenschaft