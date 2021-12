Spritztour mit geklauten Treckern

Die Polizei konnte die beiden Jugendlichen schnell ausfindig machen. Anwohner waren in der Nacht durch die Geräusche der davonfahrenden Traktoren geweckt worden und hatten die Polizei gerufen. Tatsächlich stießen die Beamten auf zwei in einem Waldstück abgestellte Trecker - und wenig später auf zwei auffällige Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren mit schlammverschmierten Schuhen und Klamotten.

Lange Diebestour von Herne nach Dülmen

Mit der geklauten Flex wurde ein Zaun durchtrennt.

Die beiden Jugendlichen waren am Wochenende bei einem Landmaschinenhersteller in Dülmen eingebrochen. Vorher hatten sie in Herne, wo einer der Jugendlichen wohnt, bereits einen Baucontainer aufgebrochen und dort Digitalkameras und eine Flex geklaut. Per Zug und später mit geklauten Fahrrädern fuhren sie ins Münsterland. Mit der geklauten Flex zerschnitten sie den Zaun der Treckerfirma in Dülmen und drangen in eine Werkshalle ein. Mit einem Radlader schoben sie dann einen Erdhügel beiseite, um den Weg für die Trecker freizumachen.

Verfahren wegen Einbruch und Sachbeschädigung

Den strafmündigen 14-Jährigen erwarten nun Verfahren wegen Einbruchdiebstahls, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 13-Jährige ist noch strafunmündig.

Stand: 13.12.2021, 17:34