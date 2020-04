Dem Deutschen Jugendherbergswerk DJH , das seinen Sitz in Detmold hat, geht in der Corona-Krise das Geld aus. Per Online-Petition will es jetzt Druck auf die Politik machen: Es fordert staatliche Finanzhilfen. Ohne sie stehe das DJH "vor einer mehr als unsicheren Zukunft", teilte das Herbergswerk am Mittwoch (22.04.2020) mit.

Gemeinnützigkeit problematisch

Das Problem ist die Gemeinnützigkeit des Jugendherbergswerks. Das bedeutet: Die Jugendherbergen dürfen keine Überschüsse erwirtschaften und erhalten bislang keine staatlichen Zuschüsse; folglich haben sie jetzt im Corona-Lockdown keine Rücklagen. Nun setzt das Jugendherbergswerk auf die Unterstützung seiner Gäste.

#RettetJugendherbergen

Unter "#RettetJugendherbergen" sollen laut DJH UnterstützerInnen ihre Solidarität und Sympathie für die geschlossenen Jugendhergen bekunden. Auf der Seite des Werks befindet sich auch der Link zu Petition. „Uns hat in den vergangenen Wochen eine wahre Flut an Nachrichten erreicht. Die Menschen verstehen nicht, warum es noch immer keinen "Rettungsschirm" für die Jugendherbergen gibt" , klagt Julian Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Jugendherbergswerks.

Video starten, abbrechen mit Escape Coronavirus-Pandemie: Leere Jugendherbergen. Lokalzeit aus Dortmund. . Verfügbar bis 28.04.2020. WDR. Von Jörg Dierkes.

DJH : "Sind mehr als Anbieter von Bett und Brötchen"

Auch als regionale Wirtschaftsfaktoren seien die bundesweit insgesamt 450 Jugendhergen und -gästehäuser wichtig. Aber nicht nur das. " Wir machen wir uns täglich für das Gemeinwohl und die Zivilgesellschaft stark, leben in unseren Häusern Weltoffenheit, Toleranz und Bildung und sind deshalb sozial relevant für dieses Land ", sieht der Hauptgeschäftsführer die Forderung nach stattlichen Finanzhilfen gut begründet.

5.000 Mitarbeiter: viele in Kurzarbeit