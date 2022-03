Großeinsatz wegen Lebensmittelvergiftung in Jugendherberge

Betroffen war eine kirchliche Reisegruppe aus Niedersachsen, die ihr Essen selbst mitgebracht hatte. Elf Mitglieder verspürten in der Nacht auf Sonntag stärkere Bauchschmerzen und mussten sich erbrechen.

Vier Menschen mussten ins Krankenhaus

Mehrere Rettungsdienste und Notärzte wurden um 4:30 Uhr gerufen. Da die Lage unklar war, habe man einen Massenanfall von Verletzten ausgelöst, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Höxter mit. Auch das Rote Kreuz rückte zur Betreuung der Patientinnen und Patienten an. Vier Betroffenen ging es so schlecht, dass sie zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Im Laufe des Sonntags wurden sie wieder entlassen.

Ursache: Mitgebrachter verdorbener Kartoffelsalat

Als Ursache stellte sich laut Polizei Höxter schließlich eine Lebensmittelvergiftung heraus. "Die hatten verdorbenen Kartoffelsalat gegessen" , so ein Polizeisprecher. Die Gruppenherberge-Jugendherberge Höxter wies aber darauf hin, dass der keinesfalls von ihnen kam. "Bei uns wäre das nicht passiert" , teilte die Leitung mit.

Die Unterkunft am Ziegenberg in Höxter gehört nicht zum Deutschen Jugendherbergswerk. In der Einrichtung versorgen sich Besucherinnen und Besucher nach Angaben des Betreibers überwiegend selbst.

