Jugenddemokratiepreis geht an Versmolder Schüler

"Ich habe durch die Flucht nicht mehr so viele ukrainische Freunde" , sagt Masha, "naja, jetzt habe ich deutsche Freunde!" Dabei knetet die 13-Jährige aus der Ukraine Pizzateig und freut sich, wenn ihr Tabea die Zutaten für den Belag reicht. Tabea ist schon 21 und engagiert sich bei JUST Versmold. JUST steht für Jugendunterstützerkreis, eine Initiative junger Versmolder für Geflüchtete aus der Ukraine.

Gemeinsame Aktivitäten fördern die Integration

"Unsere Idee war es, über gemeinsame Aktivitäten Kontakte herzustellen und so die Integration zu erleichtern" , erklärt Tabea Maier. Bei JUST treffen sich einheimische und geflüchtete Jugendliche zum Quatschen, Spielen oder Kickern. Außerdem begleiten sie junge Ukrainerinnen und Ukrainer zum Sportverein, damit sie dort Anschluss finden.

Angefangen hatte alles mit einem Schulprojekt an der CJD -Sekundarschule; vor neun Monaten, als der Krieg in der Ukraine Millionen Menschen in die Flucht trieb – auch nach Versmold. Die Schülerinnen und Schüler trafen sich mit Aktiven beim Arbeitskreis Asyl. Später kamen noch Jugendliche anderer Schulen dazu.

Syrische Kriegsflüchtlinge helfen Ukrainern

Auch Wael und Ahmat sind dabei. Die beiden wissen aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man flüchten und alles zurücklassen muss. Wael kam 2016 als Kriegsflüchtling aus Syrien nach Versmold. Ihm sei damals auch geholfen worden und nun wolle er eben den jungen Ukrainerinnen und Ukrainern helfen, hier Fuß zu fassen.

Längst bleibt es nicht bei Treffen mit Gleichaltrigen. Pizza backen oder Kegeln – die Aktiven engagieren sich auch für Kinder. Hier engagieren sich bereits die ersten ukrainischen Jugendlichen selbst. Eine tolle Entwicklung, meint Tabea, wenn aus der Initiative für junge Ukrainer nun eine gemeinsame Initiative werde.