Wir haben mit Jürgen Drews gesprochen und ihn gefragt, wie es ihm an seinem runden Geburtstag geht.

Wie hätten Sie Ihren Geburtstag ursprünglich und ohne Corona gefeiert?

"Normalerweise wären wir jetzt in den Bergen und würden wandern gehen - zusammen mit unserer Tochter, die extra aus Berlin gekommen wäre. Aber das ist halt alles nicht… Jetzt sind wir Zuhause und ich fühle mich tierisch wohl, auch mit Ramona alleine. Wir haben unsere drei Hunde, ich werde es überstehen und wir genießen meinen Geburtstag."

Wie beschäftigen Sie sich jetzt Zuhause, da Ihre Geburtstagspläne ins Wasser fallen? Wird Ihnen nicht langweilig?

"Naja, langweilig wird mir trotzdem nicht werden, wir wollten zwar eigentlich wandern gehen, aber wie auch immer… Das ultimative Jubiläums-Best-of-Album kommt jetzt auf den Markt, gespickt mit einigen Überraschungen, auch andere Künstler werden vielleicht sogar zu hören sein. Mehr möchte ich von den Überraschungen nicht preisgeben. Man kann die neusten Singles, ich werde gleich zwei Singles auf den Markt bringen, schon streamen. Die eine heißt „Unfassbar“ und die andere „Was einmal war, das kommt nie wieder“. Also checkt die Singles aus, streamt sie und ihr werdet sehen, dem Drews kann gar nicht langweilig sein, der hat genug zu tun!"

Wie geht es Ihnen mit dem Kontaktverbot? Gehen Sie noch nach draußen?

"Also ich bin ja schon seit dem 7. März in Quarantäne, freiwilliger Quarantäne. Ich hatte zwar keine Symptome, aber ich hab’s einfach mal gemacht, weil ich genug zu tun hatte und ich komme hier gar nicht raus. Ramona erzählt mir immer, wenn sie mal vom einkaufen kommt, dass es erschreckend leer ist überall, erschreckend ruhig. Also, die Leute müssen sich so verhalten, wie wir uns alle verhalten. Wir dürfen nichts weiter machen! Bleibt am besten zuhause, das ist das beste, dann kann nix passieren. Also, es geht uns gut."

Was wünschen Sie sich zum Geburtstag?

"Ja, was wünsche ich mir zum Geburtstag – in dieser Situation, in der wir uns alle befinden? Corona muss besiegt werden und wir müssen alle wieder zurück zur Normalität finden. Das ist es, was ich mir wünsche."

Was werden Sie als erstes tun, wenn die Corona-Krise vorbei ist?

"Tja, wenn das mal soweit ist, das kann ja wohl noch dauern, wie gesagt, dann werden wir wandern gehen, aber vorher hol ich mir noch ein Megaphon und stell mich auf die Straße und singe: „Wieder alles im Griff, wohoho, auf dem sinkenden Schiff – wir ham’s geschafft!“ Das hab‘ ich mir wirklich vorgenommen und das werd‘ ich auch machen und ansonsten… hach, ich hoffe, dass es ganz schnell passiert!"

Stand: 02.04.2020, 10:18