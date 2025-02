Neben den Ausstellungen waren aber auch der Weihnachtsmarkt und das Public Viewing zur Europameisterschaft im Museumshof besonders beliebt bei den Besuchern.

100-jähriges Jubiläum

In diesem Jahr feiert das Sauerlandmuseum außerdem seinen 100. Geburtstag. 1925 wurde das Museum im Alten Rathaus in Arnsberg als Sauerländer Heimatmuseum eröffnet. Das will das Museum mit einem Fest unter dem Motto „Die goldenen Zwanziger“ am 18. Mai 2025 feiern.

Jahresplanung 2025 läuft

Für das Jubiläumsjahr laufen die Vorbereitungen jetzt auf Hochtouren: Bis Ende Februar ist noch expressionistische Kunst vom Aufbruch in die Moderne bis zur NS-Verfolgung zu sehen. In den Sommermonaten folgt dann unter anderem eine Ausstellung zur eiszeitlichen Höhlenkunst in Europa.

Im Oktober öffnet dann eine neue Sonderausstellung zur demokratischen Kultur im Sauerland. Die Ausstellung dokumentiert die Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens in Südwestfalen in den vergangenen 100 Jahren und will einen Blick auf die zukünftigen Entwicklungen in der Region werfen.

