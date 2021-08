Starke Konkurrenz

Für den Journalistenpreis Münsterland waren weitere WDR-Journalisten nominiert, darunter Heike Zafar, Rolf Heutmann, Matthias Schmidt, Max Meis, Peter und Karin Wejdling. Sie konnten sich am Ende aber nicht gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.

Alle Nominierten waren bei der Preisverleihung in Münster dabei

Die übrigen Preisträger: Der Journalistenpreis in der Kategorie kreative Darstellung ging an Lars Berg vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" für seine Fotoreportage "Im Geisterhaus" aus dem bischöflichen Priesterseminar Borromaeum in Münster.

Henning Hoheisel, Uwe Gehrmann und Benedikt Miketta von der Tageszeitung "Die Glocke" erhielten für ihre Multimedia-Serie "Das wahre Herz des Fußballs" den Preis in der Kategorie Sport. In der Kategorie Wirtschaft/Wissenschaft setzte sich Stefan Werding von den "Westfälischen Nachrichten" mit seinen Berichten über die umstrittene Einrichtung einer zusätzlichen "Stroke Unit" für Schlaganfall-Patienten am Clemenshospital in Münster durch. Der Sonderpreis ging an Michael Schmitz und sein Team vom Online-Magazin "Münster4Life".

2.000 Euro Preisgeld

Der Journalistenpreis Münsterland wird alle zwei Jahre vom Münsterland e.V. mit dem Presseverein Münster-Münsterland e.V. und der Sparkasse Münsterland Ost als Förderer ausgeschrieben. Der Preis ist in jeder Kategorie mit 2.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr musste die Verleihung coronabedingt ausfallen.