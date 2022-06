Jesidisches Mädchen verschwunden: Polizei sucht mit Mordkommission

Am 9. April 2022, dem Beginn der Osterferien in NRW , reisten die Eltern von Zhinwar M. zusammen mit ihrer Tochter zunächst in die Türkei. Dort sollte sich die 17-Jährige einer geplanten Zahn-Operation unterziehen. Danach will die Familie nach eigenen Angaben weiter in den Irak geflogen sein, um Verwandte zu besuchen.

Mysteriöse Umstände

Die Polizei hat mittlerweile Belege dafür, dass das Mädchen und ihre Eltern in der Türkei ankamen. Über eine mögliche Weiterreise der Drei in den Irak gibt es allerdings keine Unterlagen. Die Namen der Eltern tauchen erst wieder auf einer Passagierliste am 24. April auf: Dem Tag der Rückreise nach Deutschland. Der Name von Zhinwar M. fehlt auf der Liste.

Die Eltern kamen also ohne ihre Tochter zurück nach Bielefeld. Und erst am 9. Mai, also zwei Wochen später, gaben sie eine Vermisstenanzeige auf.

Mordkommission untersucht den Fall

Die Eltern von Zhinwar M. konnten der Polizei bislang das Verschwinden ihrer Tochter nicht plausibel erklären. Es sei die Rede davon gewesen, dass sich die 17-Jährige im Irak abgesetzt habe, sagt Markus Mertens, der Leiter der Mordkommission im Gespräch mit dem WDR . Doch die Ermittler fanden auch heraus, dass es wohl Konflikte innerhalb der Familie gab.

Die Eltern sollen mit dem freizügigen Lebenswandel ihrer Tochter nicht einverstanden gewesen sein. Sie gehören den Jesiden an, einer religiösen Glaubensgemeinschaft mit strengen Regeln. So ist es beispielsweise untersagt, Beziehungen außerhalb der Gemeinschaft einzugehen. Wer gegen die Regeln verstößt, könne ausgegrenzt oder sogar getötet werden, erklärt Prof. Jan Kizilhan. Er ist selbst Jeside und forscht zum Thema Gewalt. Sogenannte Ehrenmorde seien in der Community kein Automatismus, kämen aber durchaus vor.