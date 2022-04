Tausende Jesiden treffen sich in Bielefeld

Es ist noch weit vor zwölf Uhr, da füllt sich das Gelände an der Radrennbahn merklich schneller. Die Nummernschilder auf dem Parkplatz zeigen an, woher die jesidischen Familien kommen: zunächst sind es viele Fahrzeuge aus Bielefeld, Herford und Gütersloh – später kommen auffallend viele Autos aus Niedersachsen hinzu. Auch dort leben viele Jesiden.

Festliche Kleider und – viele Grills

Nicht alle, aber viele Gäste sind festlich gekleidet; die Männer in Anzügen, die Frauen in langen Kleidern, auch die Kinder in bunten Kostümen – für die Jesiden ist ihr Neujahrsfest der wichtigste Feiertag im Jahr; immer an einem Mittwoch im April.

Und: sie haben sich offensichtlich auf einen langen Tag eingerichtet, heute bei bestem Sonnenschein: Picknick-Decken, Stühle, Tische – und reichlich Grills. Man sucht sich seinen Platz auf dem großen Gelände, richtet sich ein, bereitet das Essen vor, sucht das Gespräch mit den Nachbarn. Manche Großfamilien kommen mit mehr als 20 Personen, von den Großeltern bis zum Säugling.

Plötzlich wird Live-Musik untersagt

Mitten auf dem Sportplatz an der Radrennbahn hat sich eine Liveband eingerichtet. Sie wollen traditionelle jesidische Musik spielen, die Menschen freuen sich auf die speziellen, folkloristischen Tänze: Schulter an Schulter, in langen Reihen. Doch dann die überraschende Nachricht: das Ordnungsamt habe Live-Musik untersagt – zu laut, vor drei Jahren hatten sich offenbar Anwohner beschwert.

Die Jesiden trifft es hart: sie versuchen die harte behördliche Linie noch durch Telefongespräche zu kippen – vergeblich. "Jetzt müssen wir improvisieren" , sagt Avin Babir vom Jesidischen Kulturvereinen – ihr Verein organisiert das Fest gemeinsam mit anderen Gruppen. Die traditionelle Musik wird stattdessen von kleinen Musikboxen eingespielt, die Tanzgruppen sind kleiner; "wir wollen uns nicht gegen die Regeln stellen und auch nächstes Jahr wieder hier feiern “, so Babir.

Aus der Heimat vertriebene Gemeinschaft

Die Jesiden stammen aus dem Gebiet des Irak, aus Syrien und der Türkei. Sie sind eine kleine Religions- und Kulturgemeinschaft, vielfach vertrieben aus ihrer Heimat. Viele flohen während des IS -Krieges 2014 nach Deutschland, insgesamt leben hier mehr als 100.000 Jesiden, OWL ist ein Schwerpunkt.

Bis in die späten Abendstunden

Bis in den späten Abend hinein feiern die Jesiden an der Radrennbahn – wie viele es am Ende sind, hat niemand gezählt. Mehr als 5.000 werden es sicher gewesen sein. Die meisten werden im nächsten Jahr vermutlich wieder kommen wollen.