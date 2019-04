Von McLaughlin bis Joris

Der Liedermacher und Pop-Sänger Joris

Die Palette der auftretenden Künstler reicht vom Weltklasse-Gitarristen John McLaughlin über die Saxophon-Größen David Sanborn und Joshua Redman bis zum Klarinettisten Giora Feidman. Doch auch Pop-Fans kommen beim 31. Jazzfest auf ihre Kosten. Zur Eröffnung am Samstag (27.04.2019) steht Sänger Joris in Gronau auf der Bühne. Außerdem dabei die britische Band Level 42, die in den 80er Jahren mit "Lessons in Love" ihren größten Hit hatte.

Geheimtipp aus Südtirol

Ein Geheimtipp der Veranstalter: der Südtiroler Herbert Pixner. Wer nämlich glaubt, aus einer Harmonika kommt nur Volksmusik, der wird sich wundern. Sein Repertoire reicht vom erdigen Blues über melancholische Surf-Sound-Anleihen und Swing-Jazz-Klänge bis hin zu Bossa, Tango, Jazz und Klezmer.

Jazz auf der Straße

Doch mit den Großkonzerten ist es bekanntlich beim Jazzfest Gronau nicht getan. In gewohnter Manier gibt es dazwischen weitere Konzerte in den unterschiedlichsten Locations - auf der Straße und in Restaurants, wie zum Beispiel mit dem niederländischen Producer Trio Kraak & Smaak, der International Bayoogie Band, Dr. Ring Ding & Band oder dem Broken Brass Ensemble.

Am Freitag (03.05.2019) gibt es außerdem eine große Jazz-Party in der Innenstadt. Das Jazzfest in Gronau findet noch bis zum 5. Mai 2019 statt.