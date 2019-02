Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (17.02.2019): Das Opfer saß als Beifahrer in einem Auto. Aus dem Fahrzeug dahinter stieg ein Mann aus und brüllte den 26-jährigen Beifahrer an. Als dieser ausstieg, schlug ihn der Andere so heftig ins Gesicht, dass er stürzte und sich schwerste Verletzungen zuzog.

Am Dienstag (19.02.2019) informierte die Polizei, dass der Mann an den Folgen des Schlages gestorben ist. Sie ermittelt gegen einen 17-jährigen Iserlohner wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich nach Angaben der Polizei schon vorher auf dem Parkplatz einer Tankstelle getritten haben. Vor der roten Ampel in der Innenstadt sei der Streit dann weiter gegangen.

Da der Tatverdächtige minderjährig ist und die Staatsanwaltschaft weder Tötungsvorsatz noch Fluchtgefahr sieht, ist er wieder auf freien Fuß

Stand: 19.02.2019, 16:14