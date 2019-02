Dem WDR liegen WhatsApp-Protokolle vor, die zeigen: Die Wachmänner, die 2014 Flüchtlinge in Burbach eingesperrt und misshandelt haben, haben das auch noch in Chat-Gruppen gefeiert. Wie ist so ein Verhalten zu erklären? Der Psychologe Roland Imhoff von der Universität Mainz hat für den WDR einen Blick auf die Chatprotokolle geworfen.

WDR: " Es haben immer die aufs Maul bekommen, die es auch verdient hatten ." So kommentieren Ex-Wachleute ihre Misshandlungen untereinander via WhatsApp. Wie bewerten Sie das?

Roland Imhoff: Die Wachleute haben in erster Linie keine sadistischen Motive für ihre Misshandlungen, sondern sie hatten offenbar zu jedem Augenblick das Gefühl, im Recht zu sein. Und das ist ein systemisches Problem.

Psychologe Prof. Dr. Roland Imhoff im Interview mit dem WDR.

Das kennen wir aus Untersuchungen zu Gefangenmisshandlungen in amerikanischen Lagern. Es gibt eine unstrukturierte Aufgabe, hier für Ruhe zu sorgen, ohne eine konkrete Anweisung, wie das geschehen soll. Und dann werden Leute in so einem System kreativ.