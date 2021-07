Behinderung als Bereicherung

WDR: Wie glaubst Du, sieht die Gesellschaft Menschen mit Behinderung?

Öner Ersin: Als notwendiges Beiwerk. Wir passen ja nicht in die Norm rein. Was nicht in die Norm reinpasst, muss in die Norm reingepresst werden, meint die Gesellschaft.

Ich selbst musste mich immer der Gesellschaft beweisen, musste immer erst zeigen, was ich kann, damit ich akzeptiert worden bin. Aufgrund meines äußerlichen Erscheinungsbilds wurde ich nämlich immer in die Schublade gesteckt: Der kann nichts.

WDR: Wie hast Du gelernt, damit umzugehen?

Öner Ersin: Indem ich mich selbst akzeptiert habe. Ich habe gelernt, wenn du dich selbst akzeptierst, dann kannst du der Gesellschaft nur beibringen, dass sie dich auch akzeptieren.

WDR: Seitdem hat sich für dich vieles verändert. Was genau?

Öner Ersin: Ich bin gewachsen, ich verstecke mich nicht mehr. Ich kämpfe für das, was ich möchte. Für mich gibt es seitdem keine Grenzen. Und das ist gut so. Denn ich möchte durch mein offenes Auftreten andere Menschen mobilisieren. Egal ob mit oder ohne Behinderung. Jeder Mensch ist so, wie er ist - wenn jeder Mensch das so für sich erkennt, dann werden wir alle zufriedener.

WDR: Du hast vor drei Jahren deine eigene Wohnung bezogen, hast seitdem eine 24-Stunden-Assistenz. Ein großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Wie wichtig war das für dich?

Öner Ersin: Sehr wichtig. Es ist ein Meilenstein - nicht nur für mich, sondern für alle anderen Menschen mit Behinderung. Deshalb ist es wichtig, dass sie für die Träume, die sie haben, nicht nur brüllen, sondern brennen. Sie müssen dafür brennen, sie müssen das wollen. Alles ist möglich - vorausgesetzt, man möchte es.

WDR: Öner was fehlt Dir noch zum Glück?

Öner Ersin: Eine Partnerin, die mich so akzeptiert, wie ich bin und meine wahren Stärken erkennt. Die die Fähigkeit hat, hinter meine Behinderung zu schauen, weil da steckt viel mehr drin, als man äußerlich erkennt. Ein lebensfroher Mensch, der auch viel auf dem Kasten hat. Im Kopf. Der auch wegweisend sein kann, wenn man es möchte, wenn man sich darauf einlässt.

Das Interview führte Elisabeth Konstantinidis.

Stand: 02.07.2021, 10:11