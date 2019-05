Vor einem Jahr, am 19. April 2018, ist der Triathlet Dennis Breiser zu seiner Tour aufgebrochen. Mit den Spenden will er die Chamäleon-Gruppe der Caritas in Iserlohn, Menden, Balve und Hemer unterstützen. Nach über 11.700 Kilometern hat er nach dem nördlichsten Punkt am Nordkap/Norwegen nun mit Gibraltar den südlichsten Punkt Europas erreicht.

WDR: Sie waren mit dem Rad ganz im Norden am Nordkap und jetzt mit Gibraltar an der Südspitze Europas - wie fühlt sich das an?

Nach 11.700 km Radtour auf dem Felsen von Gibraltar

Dennis Breiser: Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich hier über die kleine Grenze nach Gibraltar gefahren bin (lacht). Mich hat mein sportlicher Ansporn durch die Reise getragen. Wenn Radfahren nicht meine Leidenschaft wäre und auch dieses täglich sich ans Limit bringen, dann hätte ich den einen oder anderen Tag zu kämpfen gehabt.

WDR: Haben Sie die Tour bisher gut überstanden?

Breiser: Ich hatte leider eine schwere Bronchitis mit Bluthusten und Atemproblemen - nach meiner Winterpause in den katalonischen Bergen bei Barcelona. Da lag ich zweieinhalb Wochen flach im Hostel in Valencia. Ich musste heimfliegen, weil eine Lungenentzündung nicht auszuschließen war.

WDR: Wie ging es dann weiter?

Breiser: Ich habe mein Fahrrad und Equipment in Valencia stehen gelassen und bin von dort dann wieder gestartet. Von Almeria auf Meeresniveau ging es über Granada die Gebirgskette der Sierra Nevada hinauf. Erst bis auf 2.400 Meter hoch und von dort aus weiter zu Fuß bis auf den Pico del Veleta auf 3398 Höhenmeter, wo noch Schnee lag.