WDR: Wie würden Sie sich selbst vorstellen?

Jasmin Mouissi: Ich positioniere mich selber als schwarze Deutsche. Farbig oder dunkelhäutig würde ich für mich nie gebrauchen. Damit kann ich mich nicht identifizieren.

WDR: Was ist Rassismus?

Mouissi: Viele Menschen haben oft ein falsches Bild von Rassismus. Sie denken an Attacken, wie die Vorfälle in Chemnitz, an Bomberjacken und Glatzen. Das ist Extremismus. Rassismus umfasst so viel mehr als Extremismus.

WDR: Was meinen Sie genau?