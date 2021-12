Bielefelder Intensivpfleger auf Instagram: Kampf mit der vierten Welle

Über seinen Instagram-Account „_schwester.gabi“ erreicht der Pfleger inzwischen Hunderttausende. Er zeigt, wie es um die Arbeitsbedingungen auf Intensivstationen steht. Nicht erst seit der Corona-Pandemie klagen er und seine Kolleginnen und Kollegen über hohe Belastungen und zu geringe Wertschätzung seitens der Politik.

Im Interview mit dem WDR erzählt Ralf Berning, weshalb er seine Gedanken und Erlebnisse auf Instagram teilt und er seinen Beruf trotz allem nicht missen möchte.

WDR : Sie sind in den sozialen Netzwerken aktiv; Als „Schwester.Gabi“. Eigentlich heißen Sie Ralf Berning und treten auch online mit Ihrem echten Namen auf. Was hat es also mit "Schwester Gabi" auf sich?

Ralf Berning: "So ruft mich ein Kollege auf der Arbeit immer. Das ist mein Spitzname bei ihm.

WDR : Sie zeigen bei Instagram und Facebook ihren Arbeitsalltag, arbeiten seit 2017 auf der Intensivstation. Wann haben Sie angefangen, von dort zu posten?

Ralf Berning: "Also Anfang des Jahres, da war man ja noch gut beschäftigt mit der zweiten Welle. Da habe ich einen Brandbrief geschrieben. An die Bundeskanzlerin, der natürlich nie von ihr gelesen worden ist. Aber der hat unheimlich viel Anklang gefunden, ein riesiges Echo von vielen Menschen. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich probiere das jetzt mal aus; ich versuche, jetzt einen eigenen Instagram-Kanal zu etablieren und gucke einfach mal, wo die Reise hingeht."

WDR : Die Reise führte Sie zu mehr als 21.000 Abonnenten, bei Facebook folgen Ihnen inzwischen mehr als 4.500 Menschen. Bundesweit wurden Sie von Zeitungen, Radio- und TV-Sendern befragt. „Schwester Gabi“ ist zu einem Gesicht der Pflege geworden. Wie fühlt sich das an?

Ralf Berning: "Es ist total unreal. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell geht und auch nie, dass ich so zügig auch in der Presse vertreten bin, in Zeitungen, in Magazinen - und dass teilweise Millionen Menschen die Sendungen sehen."

WDR : Sie arbeiten auf einer Intensivstation in Bielefeld. Wie geht’s Ihnen zur Zeit?

Ralf Berning: "Ich bin müde, sehr müde. Wir sind jetzt mittendrin in der vierten Welle hier in Bielefeld. Wir haben bei uns auf der Intensivstation die Kapazitäten fast verdoppelt und kommen damit zeitweise gerade so hin. Wir versuchen, mit einer riesigen Kraftanstrengung mit der Masse der Patienten klarzukommen. Das funktioniert auch, aber ist sehr kräftezehrend."

WDR : Welche Rolle spielen dabei Covid-Patienten?

Ralf Berning: "Die Patienten sind nun mal zwei- bis dreimal so aufwendig wie „normale“ Patienten. Wenn man einen Patienten auf dem Bauch trägt, dann ist man da zu sechst für eine halbe Stunde am Bett. Aber man hat die Station auch noch mit anderen Patienten voll."

WDR : Anfang Dezember haben Sie morgens um halb 6 ein Video „vom letzten freien Intensivbett im Großraum Bielefeld“ gepostet. Warum nehmen Sie sich im stressigen Alltag diese Zeit?

Ralf Berning: "Ich versuche, den Menschen zu vermitteln, dass diese prekäre Situation in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, real ist! Ich rede dann auch mit den Leuten, auch wenn das viel Zeitaufwand ist. Wenn ich auch nur ein oder zwei Menschen abholen kann, ist das eine gute Sache. Dass bei vielen Menschen ein Aha-Effekt kommt, und die sagen: „Oh, das wusste ich ja gar nicht, dass das wirklich gerade so krass ist in den Krankenhäusern.“

WDR : Was wollen Sie bei diesen Menschen erreichen?