WDR: Was zeichnet die Selbsthilfe in Ihren Augen aus?

Rath: "Dass es kein System ist, das von Profis gemacht wird. Und dass hier jeder selber entscheiden kann, ob das etwas für ihn ist oder nicht. Selbsthilfe ist freiwillig."

WDR: Wie stehen die Profis zur Selbsthilfe? Ärzte, Therapeuten?

Rath: "Letzte Woche kam eine Frau zu mir und fragte nach einer Selbsthilfegruppe, weil ihre Psychologin ihr einen Flyer der Gruppe gegeben hatte. So etwas freut mich natürlich, könnte aber öfter vorkommen. Was mich auch freut, ist zum Beispiel, dass das Krankenhaus in Plettenberg jetzt als 'Selbsthilfefreundliches Krankenhaus' zertifiziert wurde. Das zeigt, dass Selbsthilfe in immer mehr Köpfen ankommt."

WDR: Was lieben Sie an Ihrer Arbeit hier in der Selbsthilfekontaktstelle?

Rath: "Ich bringe Menschen zusammen. Ich lerne die unterschiedlichsten Menschen kennen, oft sehr starke Menschen."

WDR: Ist jetzt mit 150 Selbsthilfegruppen das Ende der Fahnenstange erreicht?

Rath: "Auf gar keinen Fall. Ich habe noch viele Ideen. Außerdem gibt es immer Menschen, die plötzlich in meinem Büro stehen und eine Gruppe gründen möchten. Da bin ich immer dabei.“

Das Interview führte Katja Brinkhoff.