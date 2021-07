WDR: Sie haben ja große Erfahrung damit, Flussläufe in Modellen nachzubilden und Hochwasser zu berechnen. Konnten Sie das, was wir jetzt erleben, schon in den Modellen voraussehen?

Jensen: Ja, zum Teil schon. Wir befassen uns normalerweise mit Ereignissen, die wir beherrschen können. Wir versuchen die baulichen Maßnahmen so anzupassen, dass sie Hochwasser möglichst verhindern, z.B. Talsperren so anzupassen, das sie Wasser zurückhalten können. Aber das geht nur bis zu einem bestimmten Ereignis.

" Auf solche Ereignisse kann man sich nicht einstellen "

Eingestürzte Straße in Altena

Hier reden wir über eine Naturkatastrophe. Das sind Ereignisse, auf die wir uns eigentlich nicht vollständig einstellen können, auf die man nur im Sinne einer Schadensminderung einwirken kann, sodass die Folgen nicht so dramatisch sind.

Aber es sind Ereignisse, die außerhalb der üblichen Bemessungsaufgaben und Planungen zu sehen sind. Das betrifft dann Flächenvorsorge und auch Eigenvorsorge. Man muss hier versuchen die Folgen abzumildern, aber bauliche Maßnahmen sind nur sehr, sehr selten möglich.

WDR: In Arnsberg ist die Ruhr renaturiert worden, vergleichbares gibt es auch in anderen Bereichen Südwestfalens. Können Sie sagen, " Ok, das hat auf jeden Fall schon mal was gemacht "?

Jensen: Natürlich bringen Renaturierungen und Entsiegelung der Oberflächen einen positiven Beitrag. Aber das gilt weniger für solche katastrophalen Ereignisse. Wenn der Boden voll mit Wasser ist, dann kann er natürlich nichts mehr aufnehmen, egal ob er versiegelt wurde oder nicht.

Renaturierungen mit Rückhalteräumen an Flüssen sind so lange von Vorteil, wie das Wasser gespeichert wird und nicht in größeren Mengen abfließen kann. Aber hier bewegen wir uns in Bereichen, die diese Retensionsräume vollständig in Anspruch genommen haben. Egal ob Talsperren oder Rückhaltebecken, wenn voll, dann voll und dann kann nichts mehr zwischengespeichert werden.

WDR: Faszinieren Sie als Wissenschaftler solche Ereignisse oder ist das jetzt doch ein Ausmaß wo Sie sagen, " Nee, das ist nicht mehr schön "?

Jensen: Es ist natürlich Faszination. Ich komme von der Küste, ich war 1962 mit meinem Vater bei der Sturmflut sozusagen vor Ort und habe die dramatischen Folgen von Hochwasser, in diesem Fall von Sturmfluten, kennengelernt. Auch bei dem ein oder anderen Hochwasserereignis an der Elbe, am Rhein bin ich vor Ort gewesen. Es ist wirklich, denke ich Faszination, aber eben auch Sorge, dass wir uns zukünftig besser auf solche Ereignisse einstellen müssen. Das bedingt jetzt, nach diesem Hochwasser, auch, sich auf das nächste Hochwasser vorzubereiten.

Das Interview führte Michaela Padberg.