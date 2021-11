Interview: Einsatz gegen Gewalt an Frauen

WDR: Sie selbst waren damals Opfer von sexualisierter Gewalt. Warum war es Ihnen so wichtig anderen Frauen zu helfen?

Michael: Ich habe durch meine Erlebnisse einen starken Gerechtigkeitssinn entwickelt und ich habe gleichzeitig auch gemerkt, wie alleine man am Ende sein kann. Natürlich sind da erstmal Freunde oder Angehörige, die für einen da sind, doch im Laufe der Zeit war es bei mir so, dass ich mich nicht mehr austauschen wollte, weil ich dachte „ ich nerve " nur. Das Gefühl wird oft vermittelt. Das kann sehr schnell zur Isolation führen. Und das ist die große Gefahr. Wenn du dich einsam fühlst, fangen schnell wieder alte Denkweisen an zu dominieren. Genau hier hilft die Gruppe, nicht wieder in diese Denkmuster zu verfallen und Halt zu geben.