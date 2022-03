Lokalzeit Münsterland: Was inspiriert Sie bei Ihrer Arbeit?

Silke Huster: Es ist die Vielfältigkeit im Job, die mir am meisten Spaß macht. Als Geschäftsführerin dieses Unternehmens habe ich jeden Tag mit unzählig vielen Leuten und unzählig vielen Themen zu tun und das ist es, was eigentlich das Salz in der Suppe ausmacht.

Lokalzeit Münsterland: Und was ist Ihnen neben der Arbeit wichtig?

Huster: In meiner Freizeit natürlich mein Sohn. Ein Zehnjähriger hat da schon seine Ansprüche. Ansonsten versuche ich auch immer Zeit für mich zu haben. Ich versuche täglich Sport zu machen, mich zu bewegen, Lesen, Theater, Museen etc.

Lokalzeit Münsterland: Was haben Sie für Ihren Erfolg geopfert?

Huster: Ich würde da gar nicht von opfern sprechen, weil opfern heißt, irgendwas aufgeben. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas aufgeben muss. Ich habe immer mit Leib und Seele für die Position, in der ich gerade war, gebrannt und das hat dazu geführt, dass sich neue Türen geöffnet haben, durch die ich dann durchgehen konnte.

Lokalzeit Münsterland: Wie fühlen Sie sich als Frau in Leitungspositionen unter lauter Männern?

Huster: Ja, es gibt in der Tat viele männliche Geschäftsführer, auch wenn ich in unterschiedlichen Gremien unterwegs bin, egal ob es jetzt Kunden sind oder hier innerhalb der Industrie, des Kreises oder des Verbandes. Ich fühle mich da eigentlich ganz normal. Ich persönlich merke da keinen Nachteil. Im Gegenteil, es ist schon eher so, dass man etwas auffällt und das kann man ja auch nutzen.

Lokalzeit Münsterland: Brauchen wir eine Frauenquote?

Huster: Das ist eine gute Frage, da habe ich mir in der Tat sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, bei Rottendorf brauchen wir keine Frauenquote. Hier ist es eigentlich völlig egal, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind, ob Sie groß sind, ob Sie klein sind, dick oder dünn. Wichtig ist: Können Sie den Job machen? Ich glaube aber schon, aus Diskussionen, die ich mit anderen Leuten geführt habe, dass es durchaus Unternehmen gibt, wo man als Frau nicht so wirklich eine Chance hat. Ich glaube, da ist dann eine Quote zum Teil vielleicht gerechtfertigt. Andererseits kenne ich keine Frau, die auf der Position sein möchte, weil sie die Quote erfüllt.

Lokalzeit Münsterland: Was würden Sie jungen Frauen raten?

Huster: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass junge Frauen - eigentlich ganz egal, ob Frauen oder Männer - sich darüber klar werden, was Sie eigentlich möchten. Was möchte man im Leben? Und diesen Weg sollte man dann einfach verfolgen. Und natürlich gibt es immer wieder Abzweigungen im Leben, wo man sich entscheiden muss: Linksherum oder rechtsherum? Und egal in welche Richtung man geht, den Weg sollte man dann auch mit voller Inbrunst gehen.

Das Interview führte Ann-Marlen Hoolt