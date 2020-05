Die Ursache für die Krankheit sind Wucherungen im Unterleib. Diese ähneln dem Gewebe der Gebärmutterschleimhaut. Während der Periode können sie wachsen und bluten.

Das Tückische - die Wucherungen können Organe befallen und zu bleibenden Schäden führen, im schlimmsten Fall sogar zur Unfruchtbarkeit. Die Krankheit ist unheilbar.

WDR: Frau Keggenhoff, wie würden Sie Endometriose beschreiben?

Julia Keggenhoff: Endometriose macht auf jeden Fall hilflos. Die Schmerzen sind teilweise unerträglich. Am schlimmsten ist das Gefühl, nicht zu wissen, was in deinem Körper passiert, denn Endometriose ist von außen nicht sichtbar. Die Wucherungen können sich schleichend in deinem Körper ausbreiten. Ein schreckliches Gefühl.

WDR: Wie hat sich die Krankheit bei Ihnen bemerkbar gemacht?

Keggenhoff: Das Ganze hat mit der Pubertät angefangen, vielmehr nach der ersten Periode. Da war ich 16 Jahre alt. Ich hatte immer starke Schmerzen während der Periode. Ich habe gelernt, oder mein Umfeld hat mir beigebracht, das ist völlig normal. Periode zu haben, bedeutet Schmerzen zu haben. Irgendwann, fängt man an das zu akzeptieren. Ein, zwei Jahre später wurde ich jedoch von den Schmerzen ohnmächtig.

WDR: Was haben Sie dann gemacht?

Keggenhoff: Ich habe versucht, Antworten zu finden - habe mehrere Ärzte aufgesucht. Doch am Ende wurde ich immer mit den gleichen Sprüchen abgefertigt: "Stell dich nicht so an", "Das muss so sein" und "Regelschmerzen sind normal". Es war ein Teufelskreis. Ich fühlte mich allein gelassen. Habe versucht, allein mit dieser Situation klar zu kommen.