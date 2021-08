WDR : Wer darf an Ihrer Studie in Bad-Berleburg teilnehmen?

Finkernagel: " Die Studie war von uns zuerst so angelegt, dass wir 1.000 Menschen im Elsofftal bei Bad Berleburg untersuchen wollten. Inzwischen melden sich Leute aus ganz Deutschland. Wir testen Genesene und Geimpfte. Die Ungeimpften, impfen wir aber zuerst selbst. Sechs Wochen nach der kompletten Impfung testen wir dann auf Antikörper und nach einem halben Jahr noch einmal. Wir haben bei ungefähr 100 Menschen die Antikörper erstmalig untersucht. Wir sind drei Ärzte, die hier in Bad-Berleburg auf diese neutralisierenden Antikörper untersuchen: Frau Dr. Helga Roessiger, Herr Dr. Hans-Peter Becker und ich. Wir arbeiten alle kostenlos an dieser Studie und die ist in Deutschland einzigartig. "

WDR : Eigentlich wollten Sie ja schon viel mehr Menschen untersucht haben. Warum hat das nicht geklappt?