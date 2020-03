Das Deutsche Rote Kreuz versucht auch in Zeiten von Corona, alle Blutspendetermine in Südwestfalen stattfinden zu lassen. Stephan Küpper ist Pressesprecher beim DRK Blutspendedienst West in Hagen. Wir haben ihn bei einem Blutspendetermin in der Stahlberggrundschule in Hilchenbach-Müsen zum Interview getroffen.