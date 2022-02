Interview: Ein Leben ohne Beine

Beine amputiert: Wie lernt man Loslassen?. Besser So. . 51:35 Min. . Verfügbar bis 10.03.2026. WDR Online.

Angie ist eine sportliche, lebensfrohe junge Frau. 2019 verliert Angie dann aber bei einem schweren Unfall beide Beine. Noch aus dem Krankenhausbett entschiedet sie: Ich zeige mein Schicksal öffentlich in Sozialen Medien. Ich möchte mir und anderen Mut machen. In BESSER SO erzählt sie, warum ihr die Öffentlichkeit so wichtig ist und wie man lernt scheinbar Unverzichtbares loszulassen. (Autorin: Rahaf Al Hamdan)