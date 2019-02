Bitcoins in OWL auf dem Vormarsch

Digitale Zahlungsmittel wie zum Beispiel Bitcoins werden in Ostwestfalen-Lippe immer beliebter. Der Herforder Bitcoin-Experte, Oliver Flaskämper, bezeichnete die Internet-Währung am Dienstag (26.02.2019) auf einer Veranstaltung im Herforder Denkwerk als "digitales Gold" .

"In OWL ganz vorne dabei"

Der Bitcoin ist eine Parallelwährung, die in OWL vor allem bei Startups und ihren jungen Gründern auf zunehmendes Interesse stößt. " Wir sind in Ostwestfalen-Lippe ganz vorne dabei ", so Flaskämper. Dafür sprächen viele Startups, Veranstaltungen und Projekte wie die "Hinterland of things"-Konferenz oder die Founders Foundation.

Finanzielles Risiko