Preiswürdige Innovationen aus dem Münsterland

Zukunftsträchtige Innovationen kommen aus dem Münsterland, das demonstrierte die Preisverleihung in Dülmen. Unter 110 Bewerbungen haben sich fünf durchgesetzt und den Innovationpreis erhalten, der alle zwei Jahre von der Marketing- und Wirtschaftsagentur "Münsterland e.V." vergeben wird.

Sicherheit vor Akku-Bränden

Laudatorin Linda Klümper lobte die Akku-Box von Dieter Teckhaus

Getreu dem Motto "Gemeinsam. Nachhaltig. Handeln." wurde in der Kategorie "Klein und pfiffig" die Deutsche E-Bike Akkuservice UG aus Münster ausgezeichnet. Sie hat sich mit der Sicherheit und auch Langlebigkeit von E-Bike-Akkus beschäftigt und eine Akku-Schutzbox entwickelt, die Haus- und Garagenbrände aufgrund brennender Akkus verhindert.

BHKW für Wasserstoff

In der Kategorie "Wirtschaft" ging der Innovationspreis an die 2G Energy AG aus Heek. Mit ihrem Wasserstoff Blockheizkraftwerk "agenitor 406 H2" sei es ihr 2019 " als weltweit erstem Hersteller gelungen, Blockheizkraftwerke für den Betrieb mit Wasserstoff statt Erdgas umzurüsten ", heißt es in der Begründung.

Kontrollkamera für Lebensmittel

Für mehr Sicherheit beim Verzehr von Lebensmitteln sorgen die Preisträger in der Kategorie "Wissenschaft trifft Wirtschaft": Die CLK GmbH aus Altenberge habe in Kooperation mit der FH Münster ein Kamerasystem entwickelt, das zuverlässig Fremdkörper bei der Produktion von Lebensmitteln erkenne.

Bewegungs- und Belastungsanalye

Ausgezeichnet wurde auch die Predimo GmbH

Auch der Preisträger in der Kategorie "Start-up" trägt zu mehr Sicherheit und Gesundheit bei. Die 2019 gegründete Predimo GmbH aus Münster hat die "ComputerMyoGrafie" entwickelt. Ein Verfahren, das nicht nur Bewegungen analysiert, sondern auch die damit verbundenen individuellen Belastungen erkennt.

Datensicherheit in der Logistik

Den ersten Platz in der Kategorie "Digitale Geschäftsmodelle" belegt schließlich die Cargobull Telematics GmbH aus Münster, eine hundertprozentige Tochter der Schmitz Cargobull AG. Mit ihrem Data Management Center habe sie ein Infrastruktur-Tool auf den Markt gebracht, das für mehr Datensicherheit und Transparenz in der Logistik-Branche sorgt, so die Preis-Begründung.

Alle ausgezeichneten Preisträger erhalten ein Preisgeld von 4000 Euro sowie einen für das eigene Unternehmen produzierten Image- oder Produktfilm.

Über dieses Thema berichten wir am 02.09.2022 in der Lokalzeit Münsterland auf WDR 2 und im WDR-Fernsehen.